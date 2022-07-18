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«Мы его сбивали»: в ДНР рассказали, как боевики «Правого сектора»* пытались выставить свой флаг

Андрей Аркадьев
Андрей Лазарев
17:33 18.07.2022
Противник ведет систематический огонь по позициям бойцов Народной милиции ДНР.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мобилизованный военнослужащий Народной милиции ДНР из Макеевки рассказал «Звезде» о задачах по наблюдению за противником, которые он  выполняет в ходе спецоперации.

«Ведем наблюдение за противником, который ведет систематический огонь по нашим позициям, по городу. По Донецку, по Макеевке, минометный, стрелковый», - поделился он.

Боец рассказал, что он, как наблюдатель, дает сослуживцам ориентиры для подавления огневых точек противника.

«Тут в основном стоят националисты, у них флаг здесь был "Правого сектора"*. Они два раза выставляли, мы его сбивали. В основном "Правый сектор"*, националисты», - добавил он.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что силы Донецкой Народной Республики готовят плацдармы для освобождения своей территории.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

* «Правый сектор» - неформальная правоэкстремистская группировка, запрещенная на территории РФ.

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