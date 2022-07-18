Боец ДНР рассказал, как отвечать на оскорбления украинских националистов на передовой

До врага - несколько сотен метров, поэтому стороны могут докричаться друг до друга голосом. И джентльменами оппонентов назвать точно не получается.

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Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев побывал на передовой в районе населенного пункта Пески. Бойцы в траншеях рассказывают, как ведет себя противник. До врага - несколько сотен метров, поэтому стороны могут докричаться друг до друга голосом. И джентльменами оппонентов назвать точно не получается.

«Бывает, у них нервы не выдерживают. Выкрикивают всякие пошлости в наш адрес, но мы, естественно, стараемся ответить им, но другими "словами". Оружием», - заметил военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным Рома.

По словам Ромы, за месяцы, которые мобилизованные резервисты находятся на передовой, они обстреляны любыми видами оружия. И минами, и пулеметами, и ВОГами.

«Ребята, которые обстреляны, они в курсе, что к чему. Нет страха, боязни. Готовы биться», - подчеркнул боец.

А другой боец Донецкой Народной Республики с тех же позиций рассказал, как украинские боевики пытались выставить флаг националистической организации на своих позициях и что в ответ на это предприняли военнослужащие Народной милиции.

Ранее официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал о подготовке плацдармов для освобождения оккупированной Украиной территории республики.