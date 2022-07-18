Басурин рассказал о подготовке плацдармов для освобождения ДНР

Он также напомнил, что район Авдеевки взят в полукольцо.

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Силы Донецкой Народной Республики готовят плацдармы для освобождения своей территории, рассказал «Звезде» официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«На юге готовится определенный плацдарм для выполнения тех задач, которые запланированы по освобождению республики. То же самое происходит в Авдеевке и в районе Горловки», - заявил он.

Он также напомнил, что район Авдеевки взят в полукольцо. По словам Басурина, силы ДНР контролируют участок дороги, который полностью перерезал снабжение, связанное с Константиновкой.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов