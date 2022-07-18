В ЛНР сообщили об установлении контроля над Северском
Тем временем официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о подготовке плацдармов для освобождения Донецкой Народной Республики.
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В Министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили об установлении контроля над городом Северск.
«Северск под нашим контролем», - заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.
Тем временем официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о подготовке плацдармов для освобождения Донецкой Народной Республики.
Также он напомнил о взятии в полукольцо населенного пункта Авдеевка, с территории которого украинская сторона обстреливает жилые районы Донецка.