Басурин заявил, что силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

Освобождение территорий происходит на многих участках где-то более активно, где-то более пассивно, добавил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Силы Донецкой Народной Республики взяли в полукольцо населенный пункт Авдеевка, перерезав дорогу из Константиновки. Об этом рассказал «Звезде» официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он также подчеркнул, что Авдеевка пока еще не окружена, и отметил, что освобождение территорий происходит на многих участках где-то более активно, где-то более пассивно.

«Идет подготовка плацдармов для того, чтобы в дальнейшем очистить территорию республики от "коричневой чумы" или украинских нацистов», - добавил Басурин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.