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Лавров посоветовал коллективному Западу «вернуться на землю»

Игнат Далакян
01:47 18.07.2022
Глава российского МИД предложил Западу действовать на основе международного права.
Лавров посоветовал коллективному Западу «вернуться на землю»
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Коллективному Западу из мира иллюзий следовало бы вернуться на землю. Об этом написал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Инсценировки, сколько бы их ни продолжали, не сработают. Пора играть по-честному, не по шулерским правилам, а на основе международного права», - написал Лавров в своей статье для «Известий»

По мнению главы российского дипломатического ведомства, чем раньше все осознают безальтернативность объективных исторических процессов формирования многополярного мира на основе уважения фундаментального для Устава ООН и всего миропорядка принципа суверенного равенства государств, тем лучше.

Сергей Лавров добавил, что «если члены западного альянса не умеют жить согласно этому принципу, не готовы выстраивать подлинно универсальную архитектуру равной безопасности и сотрудничества, то пусть оставят всех остальных в покое, пусть прекратят насильно загонять в свой лагерь угрозами и шантажом тех, кто хочет жить своим умом, пусть на деле признают за самостоятельными уважающими себя странами право на свободу выбора».

«Это и есть демократия - на деле, а не разыгранная на криво сколоченных политических подмостках», - заключил глава МИД РФ.

Также министр иностранных дел Российской Федерации заявил, что Германия и Франция «убили» Минск-2, а теперь требуют от Москвы договариваться с Киевом. Лавров отметил, что ФРГ и Франция провозгласили себя гарантами Минских соглашений, но в течении следующих семи лет ничего не сделали, чтобы заставить Киев вступить в прямой диалог с представителями Донбасса.

До этого на телеканале «Звезда» рассказывали, как страны Запада ведут гибридную войну против Российской Федерации. По словам президента Российской Федерации, западные страны теряют контроль над глобальными экономическими и политическими процессами.

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