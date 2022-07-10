«Угроза миру»: как Запад ведет гибридную войну против России

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Запад объявил крестовый поход на Россию. И это уже не просто фигура речи. США и НАТО постоянно наращивают давление и далеко не только в политической и экономической сферах. Накачивают дальнобойным вооружением Киев, перебрасывают войска альянса к нашим границам. Но Россия не отступит. Владимир Путин дал четко это понять на встрече с лидерами думских фракций. Виновниками того, что сейчас происходит на Украине, говорит президент, являются исключительно США и подконтрольные им европейские страны.

«Мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет! Ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей на Донбассе. Если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт, для того чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось. Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что её начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру - миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций», - заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, Запад теряет контроль над глобальными экономическими и политическими процессами. Все больше стран заявляют о желании вести свою политику и развиваться по собственному сценарию. Запад это начал понимать и, чтобы сохранить свое главенство, идет на крайне кровавые авантюры. И Украина тому ярчайший пример. А ценности, которые Запад агрессивно насаждал по всему миру, превратились в пародию на самих себя.

«Запад, который некогда декларировал такие принципы демократии, как свобода слова, плюрализм, уважение иного мнения, сегодня вырождается в полную противоположность - в тоталитаризм. Включает цензуру, закрытие средств массовой информации, произвол в отношении журналистов, общественных деятелей», - сказал Владимир Путин.

Встреча Владимира Путина с лидерами Думских фракций, это традиционное ежегодное мероприятие, своеобразное подведение итогов в конце парламентской сессии. В том, что не смотря ни на какие последствия, Путин отдал приказ защитить жителей Донбасса, от нижней палаты парламента он получил полную, стопроцентную поддержку. Об этом президенту во время встречи сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. О том, что позиция России непреклонна.

«Выскажу от всех депутатов слова благодарности за принятое решение о признании независимыми и Донецкую Республику, и Луганскую Народную Республику, а также решение начать специальную военную операцию. Мы все считаем, что тем самым была предотвращена гуманитарная катастрофа, гибель огромного количества людей, если бы только не эти решения», - заявил председатель Государственной Думы РФ.

Запад, говорит Путин, постоянно повышает градус противостояния на Украине. Звучат заявления о необходимости военной победы над Россией. Но руками украинцев, на их территории и исключительно ценой их жизней. Такие заявления звучат из уст лидеров государств и высоких западных чиновников. Провозглашенная Западом война до последнего украинца, говорит Путин, может стать реальностью, если США и НАТО не изменит свою позицию.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», - сказал Владимир Путин.

Западная пропаганда, открыто поддерживая неонацистский режим в Киеве, пытается внушить гражданам своих стран, что на Украине русские воюют против украинцев. Но, против националистов, и об этом не раз говорил Путин, воюет многонациональная страна.

О том, что цели специальной военной операции на Украине будут обязательно достигнуты, на минувшей неделе, на своей странице написал Дмитрий Медведев. Впрочем, по мнению заместителя председателя Совбеза РФ, есть задачи, которые уже решены.



«С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе. Если с тобой не считаются - дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше», - написал в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев.

Угрозы, которые, уже совершенно открыто, высказывает Запад, адресованы не только России. НАТО, и об этом говорят многие факторы, готовится и к войне с Белоруссией. На территории Польши наращивается военная техника и сила. В генеральном штабе страны уже заявили, что располагают необходимой информацией и готовы к ответным действиям. Более того, в Минобороны Белоруссии заявили, что в случае военного конфликта Европы с Россией Минск в стороне не останется.

На минувшей неделе, главы Службы внешней разведки России и Комитета государственной безопасности Белоруссии договорились максимально скоординировать работу двух ведомств. Чтобы эффективно противостоять агрессивным действиям Запада, союзному государству необходимы своевременные и полноценные разведданные.

«После саммита НАТО в Мадриде, который состоялся совсем недавно, который состоялся полторы недели назад, можно сказать, что маски сброшены и для нас очевидно, что блок НАТО ведет, можно сказать, гибридную войну против России и против нашего союзника, республики Беларусь», - заявил глава СВР России Сергей Нарышкин.

Так называемая гибридная война, которую ведет Запад, порой, больше напоминает цирк. Во всяком случае, нечто подобное можно было увидеть во время встречи глав МИД стран большой двадцатки в Индонезии. Мероприятие хоть и было всего лишь подготовкой к предстоящему в ноябре саммиту лидеров двадцатки, но уже показало многое. Еще в начале саммита глав МИД, представители стран G7 попытались бойкотировать участие в нем России и отказались от торжественного ужина из-за присутствия Сергея Лаврова. Но, глава МИД России, похоже, не очень расстроился.

Госсекретарь США Блинкен во время пребывания на саммите сделал все, чтобы избежать личной встречи с Лавровым. Некоторые СМИ уже написали о том, что Блинкен скрывается от российского коллеги. И это еще раз подтверждает, говорит Сергей Лавров, решение текущих проблем, например, окончание войны на Украине в планы Соединенных Штатов, не входит.

«Это не мы оборвали все контакты. Это были Соединенные Штаты. Это все, что я могу сказать. Мы не будем бегать за кем бы то ни было, предлагая встречи. Если они не хотят говорить - это именно их выбор», - сказал Сергей Лавров.

Вместо этого кучка Западных стран, которая объявила себя мировым сообществом, использует любую возможность, любую трибуну, чтобы попытаться продавить свою антироссийскую повестку. Западные коллеги пытались обвинить Лаврова в том, что он проигнорировал выступление Блинкена и Кулебы. В МИД России, пояснили, что министр никого не байкотировал, а проводил в это время переговоры с коллегами из Аргентины, Бразилии и Индии.

«Агрессоры, захватчики, оккупанты. Много чего мы сегодня услышали. Ну и все призывали нас прекратить эту операцию и достичь мирного урегулирования. Я позволил себе напомнить нашим западным коллегам, что они говорили все предыдущие месяцы и попросил их определиться, чего они все таки хотят. Если начала мирных переговоров, то эти переговоры остановила Украина», - сказал министр иностранных дел России.

Апогеем встречи министров большой двадцатки, стала отмена общего традиционного фотографирования по окончании мероприятия. И снова по инициативе представителей западных стран.

«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться - я ж никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который будет в ноябре. Вот и все. А что касается их присутствия или отсутствия в зале - все были в зале, когда началось заседание. Я не считал необходимым делать какие то жесты», - сказал Сергей Лавров.

Попытка западных стран вытеснить Россию из G20 так и осталась лишь жалкой попыткой и показала, что Большая двадцатка, это совсем не большая семерка. Здесь много стран у которых есть собственное мнение. Более того, встреча глав МИД показала, что ни какой изоляции России нет и быть не может. Кто же на самом деле агрессоры и захватчики, на своей страничке в соцсети, в очередной раз точно подметил официальный представитель Китая Чжао Лицзянь. На карте мира он пометил, в каких странах, и сколько располагается военных баз США. В общей сложности 750 баз в 80 странах мира. Под соответствующим комментарием: «И кто тут реальная угроза миру во всем мире?».

Что же касается Сергея Лаврова, то он, как и планировал, провел встречи с большинством своих коллег, включая глав МИД Китая и Турции. А вот министры стран коллективного Запада уехали ни с чем. Свою позицию по Украине так и не продвинули, финальное коммюнике не согласовали. Уехали голодные и без фото на память.