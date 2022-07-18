Глава ЛНР сообщил о завершении формирования администраций в городах и районах республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник напомнил, что последним освобожденным населенным пунктом стал город Лисичанск. Руководителем администрации города был назначен Андрей Скорый - уроженец самого Лисичанска, который участвовал в его освобождении от украинских войск.

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о завершении формирования администраций в городах и районах республики.

«Сегодня завершено формирование администраций во всех городах и районах республики», - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник напомнил, что последним освобожденным населенным пунктом стал город Лисичанск. Руководителем администрации города был назначен Андрей Скорый - уроженец самого Лисичанска, который участвовал в его освобождении от украинских войск.

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