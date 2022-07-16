Бойцы НМ ЛНР захватили в качестве трофея оружие образца НАТО

Вооружение удалось захватить на позициях украинских боевиков на территории Донецкой народной республики.

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Бойцы Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) захватили в качестве трофеев оружие образца НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, вооружение удалось захватить на позициях украинских боевиков на территории Донецкой народной республики. Среди образцов - немецкий пистолет-пулемет модель MP-5, разработанный фирмой Heckler & Koch, и, предположительно, произведенный в Турции, а также копия израильского пулемета Negev, изготовленная на украинском заводе «Форт» по лицензии.

Ранее корреспондент «Звезды» показал захваченные российскими военнослужащими в Мариуполе гранатометы, среди которых британский NLAW, а также снайперские винтовки.