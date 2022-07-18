В МО РФ рассказали об удачном ударе по железнодорожной станции Удачное на территории ДНР

Как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, российский удар пришелся по месту разгрузки украинских эшелонов с военной техникой.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России раскрыли результат удара по украинским эшелонам с военной техникой. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожены более 10 украинских установок реактивных систем залпового огня "Град", а также восемь единиц бронетанковой техники», - заявил Конашенков.

Досталось украинской артиллерии и в ходе контрбатарейной борьбы на территории ДНР. За последние сутки, по словам Игоря Конашенкова, были поражены две вражеские батареи РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Предтечино.

Также на территории Донецкой Народной Республики поражены три взвода РСЗО «Град», 14 взводов украинских буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30. Это произошло в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Дроновка и Звановка.

Официальный представитель российского оборонного ведомства сообщил и о суточных успехах оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Ими были поражены 14 украинских пунктов управления. В их число вошли пункты управления 28-й механизированной бригады ВСУ в районе города Николаев, 60-й пехотной бригады в районе населенного пункта Новоалександровка в Запорожской области, а также 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ, который находился в населенном пункте Покровское в ДНР. Также были поражены скопления неприятельских войск в 286 районах.

Кроме этого, Конашенков упомянул об уничтожении силами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии самоходной огневой установки украинского комплекса «Бук-М1», которая находилась в район Краматорска в ДНР. Также были уничтожены три вражеских склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего. Они находились в районе населенного пункта Новоалександровка в Запорожской области.

Игорь Конашенков рассказал и о действиях российских средств ПВО. За сутки они сбили шесть украинских беспилотников. Это произошло в районе населенных пунктов Песчаное, Червоный Оскол, Липцы (Харьковская область), Корсунь (ДНР) и Новокаменка (Херсонская область).

Кроме этого, в районе населенного пункта Стаханов были перехвачены два снаряда украинской РСЗО «Ураган».

Еще в Минобороны России заявили об уничтожении до 250 наемников украинского «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов