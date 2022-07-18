Вертолет Росгвардии с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку под Гатчиной

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате ЧП нет.

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Вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии совершил жесткую посадку во время выполнения учебно-тренировочного задания в Гатчинском районе Ленинградской области. По предварительным данным, на борту вертолета находились три человека, жертв и разрушений на земле не обнаружено.

«Причины авиационного инцидента установит специальная комиссия», - добавили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Ранее в Псковской области Ми-8 опрокинулся при посадке. В результате авиационного происшествия пострадал один человек. На место ЧП приезжал Великолукский транспортный прокурор Александр Мирошниченко.