В ЯНАО совершил аварийную посадку пассажирский Ми-8

Пассажирский вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку недалеко от села Антипоюта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В результате инцидента транспорт получил повреждения, никто из находившихся на борту не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.

«По предварительной информации утром 14 февраля пассажирский вертолет Ми-8, выполнявший рейс Новый Уренгой - поселок Лескино Красноярского края, совершил аварийную посадку в заснеженное поле в 20 км от села Антипоюта. На борту находится 15 пассажиров, три члена экипажа», - сообщил старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Ранее в Ульяновской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку при выполнении планового полета. Членов экипажа эвакуировали на ближайший аэродром.