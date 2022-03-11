В стране и мире В Псковской области Ми-8 опрокинулся при посадке Анна Назайкина Сообщается, что на борту находились четыре человека, из них один пострадал, погибших нет. © Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура © Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Читайте нас на: При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Псковской области произошло его опрокидывание, в результате авиационного происшествия пострадал один человек. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. © Северо-Западная транспортная прокуратура Было отмечено, что в настоящее время по факту произошедшего производится проверка. «По предварительным данным, 11 марта 2022 года в 11.30 в деревне Переслегино Великолукского района Псковской области при посадке воздушного судна произошло его опрокидывание. На борту находились четыре человека, из них один пострадал, погибших нет», - говорится в сообщении ведомства. На данный момент на месте ЧП находится Великолукский транспортный прокурор Александр Мирошниченко. Ситуацию контролируют в транспортной прокуратуре. © Северо-Западная транспортная прокуратура В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика