В Псковской области Ми-8 опрокинулся при посадке
Сообщается, что на борту находились четыре человека, из них один пострадал, погибших нет.
© Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура © Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
|
В Псковской области Ми-8 опрокинулся при посадке
Сообщается, что на борту находились четыре человека, из них один пострадал, погибших нет.
© Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура © Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
|
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