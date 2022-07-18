Украина потеряла 257 самолетов и 142 вертолета с начала спецоперации

Также уничтожены 1 564 беспилотника, 356 ЗРК, 4 099 танков и бронемашин, добавили в МО РФ.

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За все время спецоперации, которую проводят на Украине ВС РФ, а также силы Народных милиций ЛНР и ДНР, неприятельские войска потеряли 257 самолетов и 142 вертолета. Об этом сообщил на брифинге 18 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также с начала СВО украинская сторона потеряла много другой техники. В частности, уничтожены 1 564 беспилотника, 356 ЗРК, 4 099 танков и бронемашин, 759 боевых машин РСЗО, 3 157 орудий полевой артиллерии и минометов и 4 392 единицы специальной военной автомобильной техники.

В ходе брифинга официальный представитель российского военного ведомства рассказал и об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов