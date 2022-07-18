В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР

Также уничтожены семь единиц бронетехники и 12 специальных автомобилей, добавили в российском военном ведомстве.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту дислокации так называемого украинского «иностранного легиона» в Константиновке, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в результате ударов погибли до 250 иностранных боевиков, принимающих участие в боевых действиях на стороне официального Киева, уничтожены семь единиц бронетехники и 12 специальных автомобилей.

Представитель российского военного ведомства рассказал и об ударе по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады теробороны в селе Витово в Черкасской области. По словам Конашенкова, были уничтожены до 60 украинских военных, две боевые машины РСЗО и четыре артиллерийских орудия.

В районе железнодорожной станции Удачное ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожены более десяти украинских установок РСЗО «Град», а также восемь единиц бронетанковой техники. Между тем в районе населенного пункта Новый Донбасс в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожены два находившихся там украинских вертолета Ми-8 и еще два вертолета получили значительные повреждения.

Конашенков отчитался и о боевой работе российских сил ПВО. Так, за минувшие сутки российские военные уничтожили в воздухе шесть беспилотников противника и сбили два снаряда, выпущенных украинскими военными с помощью РСЗО «Ураган».

За все время спецоперации, которую проводят на Украине ВС РФ, а также силы Народных милиций ЛНР и ДНР, неприятельские войска потеряли почти 400 самолетов и вертолетов, более 1,5 тысячи беспилотников, свыше 4 000 танков и бронемашин. Также уничтожается украинская реактивная и ствольная артиллерия, ЗРК и военные автомобили.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов