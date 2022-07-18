Армия Армия Армия

В МО РФ рассказали об уничтожении двух вертолетов ВСУ на полевом аэродроме в ДНР

12:32 18.07.2022
Украинский аэродром, как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, находился в районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Минобороны России рассказали об уничтожении двух вертолетов ВСУ на полевом аэродроме, находившемся на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Новый Донбасс Донецкой Народной Республики в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8, и еще два вертолета получили значительные повреждения», - заявил Конашенков. 

Также, по его словам, в районе населенного пункта Константиновка в ДНР высокоточные ракеты воздушного базирования поразили пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «Иностранного легиона». Было уничтожено до 250 наемников, семь единиц бронетехники и 12 специальных военных автомобилей. 

Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, как отметил Игорь Конашенков, был нанесен удар по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. Он находился в населенном пункте Витово в Черкасской области. В ходе удара было уничтожено до 60 украинских националистов, две боевые машины РСЗО и четыре артиллерийских орудия. 

Кроме этого, официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал удачный удар по железнодорожной станции Удачное на территории ДНР. Там разгружались украинские железнодорожные эшелоны с военной техникой. Было уничтожено 10 неприятельских установок РСЗО «Град» и восемь единиц бронетехники. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:30 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
11:08 В стране и мире
Посол РФ заявил, что Россия примет ответные меры в случае появления военных баз НАТО в Финляндии
08:56 Армия
Видео
Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать оружие ВСУ, из которого ведется обстрел хранилищ с зерновыми в Донбассе
06:10 Армия
Видео
Уничтожает цели в тылу ВСУ: кадры работы ОТРК «Искандер» на Украине
05:25 В стране и мире
Видео
Четыре человека погибли при массовой стрельбе на фуд-корте в Индиане
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Видео
Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать оружие ВСУ, из которого ведется обстрел хранилищ с зерновыми в Донбассе
Видео
Опубликованы кадры найденного военными ЦВО схрона с оружием ВСУ
Видео
Шойгу на командном пункте заслушал доклады Суровикина и Лапина о характере действий противника
Обновления в Белом доме: как теперь выглядит состав вице-премьеров РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.