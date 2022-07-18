В МО РФ рассказали об уничтожении двух вертолетов ВСУ на полевом аэродроме в ДНР

Украинский аэродром, как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, находился в районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России рассказали об уничтожении двух вертолетов ВСУ на полевом аэродроме, находившемся на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Новый Донбасс Донецкой Народной Республики в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8, и еще два вертолета получили значительные повреждения», - заявил Конашенков.

Также, по его словам, в районе населенного пункта Константиновка в ДНР высокоточные ракеты воздушного базирования поразили пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «Иностранного легиона». Было уничтожено до 250 наемников, семь единиц бронетехники и 12 специальных военных автомобилей.

Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, как отметил Игорь Конашенков, был нанесен удар по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. Он находился в населенном пункте Витово в Черкасской области. В ходе удара было уничтожено до 60 украинских националистов, две боевые машины РСЗО и четыре артиллерийских орудия.

Кроме этого, официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал удачный удар по железнодорожной станции Удачное на территории ДНР. Там разгружались украинские железнодорожные эшелоны с военной техникой. Было уничтожено 10 неприятельских установок РСЗО «Град» и восемь единиц бронетехники.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов