Власти ФРГ признали невозможность пережить зиму без газа из России

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Германия не располагает достаточными запасами природного газа для того, чтобы пережить зиму. С таким заявлением выступил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», - рассказал Мюллер в интервью Bild am Sontag.

С его слов, анонсированный ранее ремонт на трубопроводе «Северный поток» должен завершиться 21 июля и многое будет зависеть от своевременности возобновления поставок. В прошлом месяце «Газпром» был вынужден сократить объемы прокачки природного газа по трубопроводу «Северный поток» на 40%, в том числе из-за отказа Канады вернуть оборудование из ремонта.

Между тем, экономический кризис в Германии может стоить федеральному канцлеру Олафу Шольцу карьеры. Об этом ранее написал The Telegraph. По данным издания, две трети активных избирателей недовольны политикой Шольца и считают его неспособным обеспечить энергетическую безопасность страны.