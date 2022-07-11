Поставки газа из России в ЕС по «Северному потоку» приостановлены на 10 дней

На время профилактических работ, российский газ будет поставляться в страны Западной и Центральной Европы по одной транзитной ветке через Украину.

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Поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» из России в Европу приостановлены на десять дней с 11 по 21 июля. Приостановку ранее анонсировал оператор проекта Nord Stream AG. За это время будет проведена плановая профилактика, график работ уже согласован, уточнили в Nord Stream AG.

Таким образом, российский газ будет поставляться в страны Западной и Центральной Европы по одной транзитной ветке через Украину, пишет «РБК». О сокращении поставок газа в ЕС стало известно около месяца назад. «Газпром» мотивировал это задержкой с ремонтом газоперекачивающих турбин. Отправленное в Канаду оборудование отказались возвращать из-за антироссийских санкций. После, из строя был выведен еще один агрегат и поставки газа упали до 67 миллионов кубометров в сутки.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов предупредил, что последующие сложности с ремонтом турбин «Северного потока» увеличат риски остановки проекта, что грозит катастрофичным исходом для Германии. «Северный поток» - газопровод из России в Германию, проходящий по дну Балтийского моря. Максимальная пропускная способность газопровода составляет 55 млрд куб. м в год.