Найдено письмо убийцы Абэ, написанное накануне покушения

В своем послании стрелок пишет об усталости и решимости наказать одного из самых влиятельных людей, которые якобы симпатизируют Церкви объединения.

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Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – 41-летний Тэцуя Ямагами – незадолго до совершения преступления написал письмо о своих намерениях. Послание с завуалированными угрозами обнаружил блогер, активно критикующий деятельность Церкви объединения. Судя по штампу, оно было отправлено 7 июля, накануне трагедии.

Из письма следует, что Ямагами планировал нападение на Абэ в городе Окаяма, но там экс-премьер выступал в помещении, что осложняло покушение. В тот же день стало известно, что Абэ изменил маршрут своей поездки в рамках предвыборной кампании и на следующий день намерен выступать в Наре.

«Я осознаю, что это прискорбно, но Абэ не является истинным врагом. Он - лишь один из самых влиятельных людей, которые симпатизируют Церкви объединения. Как бы я ни хотел убить их всех, я понимаю, что это невозможно», - говорится в письме, выдержки из которого приводит агентство Kyodo.

Кроме того, в письме подозреваемый рассказывает об истории своей матери, отдавшей секте все сбережения и своей дальнейшей судьбе. В конце он добавил, что «больше не может размышлять о последствиях убийства».

Покушение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в городе Нара, где он выступал с предвыборной речью. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину. От полученных ран политик скончался в больнице, куда он был доставлен на вертолете. Стрелка задержали. Выяснилось, что для нападения он использовал самодельный дробовик, способ изготовления которого нашел в интернете.