NHK: убийца Абэ подсмотрел способ покушения в YouTube

Дробовик, из которого подозреваемый застрелил Синдзо Абэ, был изготовлен по инструкциям из Интернета, как и самодельные патроны.

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В личном автомобиле подозреваемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ нашли дырявую доску. Следствие полагает, что она служила в качестве мишени, на которой 41-летний Тэцуя Ямагами тренировался в стрельбе из самодельного дробовика. Само оружие мужчина изготовил по инструкциям в Сети.

На деревянную рукоять он поместил две металлические трубы, которые соединил изолентой. В стволы мужчина зарядил капсулы с самодельными пулями, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные полиции.