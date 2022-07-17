В стране и мире Украинский депутат Гончаренко предложил президенту Сербии Вучичу купить билет в Ростов Ян Брацкий Накануне президент Сербии Александр Вучич ответил на угрозы из Киева, пожелав Украине всего наилучшего. © Фото: Cai Yang, Xinhua, globallookpress Читайте нас на: Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко предложил президенту Сербии Александру Вучичу купить билет в Ростов. Так украинский парламентарий отреагировал на позицию сербского лидера относительно специальной военной операции ВС РФ по защите мирного населения Народных республик Донбасса. «Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться», - написал он на своей странице в Telegram. Это не первый выпад Гончаренко в адрес официального Белграда. Ранее он уже обещал «перевоспитать» Вучича и самих сербов при помощи Хорватии. Первым на эти угрозы ответил глава сербского МВД Александр Вулин напомнив, что последователям Бандеры и хорватских нацистов не «перевоспитать» сербский народ. Сам Вучич в ответ на высказывания из Киева пожелал Украине всего наилучшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика