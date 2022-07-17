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Украинский депутат Гончаренко предложил президенту Сербии Вучичу купить билет в Ростов

Ян Брацкий
08:23 17.07.2022
Накануне президент Сербии Александр Вучич ответил на угрозы из Киева, пожелав Украине всего наилучшего.
Украинский депутат Гончаренко предложил президенту Сербии Вучичу купить билет в Ростов
© Фото: Cai Yang, Xinhua, globallookpress
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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко предложил президенту Сербии Александру Вучичу купить билет в Ростов. Так украинский парламентарий отреагировал на позицию сербского лидера относительно специальной военной операции ВС РФ по защите мирного населения Народных республик Донбасса.

«Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться», - написал он на своей странице в Telegram.

Это не первый выпад Гончаренко в адрес официального Белграда. Ранее он уже обещал «перевоспитать» Вучича и самих сербов при помощи Хорватии. Первым на эти угрозы ответил глава сербского МВД Александр Вулин напомнив, что последователям Бандеры и хорватских нацистов не «перевоспитать» сербский народ. Сам Вучич в ответ на высказывания из Киева пожелал Украине всего наилучшего.

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