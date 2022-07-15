В Сербии заявили, что последователи Бандеры и хорватских нацистов не «перевоспитают» Вучича
Последователи Степана Бандеры на Украине не перевоспитают Сербию и ее президента. С таким заявлением выступил глава сербского МВД Александр Вулин, комментируя угрозы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. Ранее украинских депутат пообещал вместе с Хорватией отомстить сербскому лидеру Александру Вучичу за его заявления о спецоперации ВС РФ, пообещав «перевоспитать» его и народ балканской страны.
«Сербию, которой руководит Вучич, никто не перевоспитает, а особенно последователи <...> Бандеры <...> В Сербии президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на площадях или Майдане», - подчеркнул глава МВД Сербии в беседе с РИА Новости.
В своей критике внешнеполитического курса официального Белграда, Гончаренко допустил, что Киев и Загреб будут активно препятствовать возможному вступлению Сербии в Евросоюз. Ранее Александр Вучич заявил, что «весь западный мир воюет с Россией посредством украинцев».