В Сербии заявили, что последователи Бандеры и хорватских нацистов не «перевоспитают» Вучича

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко раскритиковал президента Сербии Александра Вучича из-за его слов о спецоперации ВС РФ на Украине и пригрозил «перевоспитать» его.

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Последователи Степана Бандеры на Украине не перевоспитают Сербию и ее президента. С таким заявлением выступил глава сербского МВД Александр Вулин, комментируя угрозы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. Ранее украинских депутат пообещал вместе с Хорватией отомстить сербскому лидеру Александру Вучичу за его заявления о спецоперации ВС РФ, пообещав «перевоспитать» его и народ балканской страны.

«Сербию, которой руководит Вучич, никто не перевоспитает, а особенно последователи <...> Бандеры <...> В Сербии президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на площадях или Майдане», - подчеркнул глава МВД Сербии в беседе с РИА Новости.

В своей критике внешнеполитического курса официального Белграда, Гончаренко допустил, что Киев и Загреб будут активно препятствовать возможному вступлению Сербии в Евросоюз. Ранее Александр Вучич заявил, что «весь западный мир воюет с Россией посредством украинцев».