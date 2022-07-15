В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Сербии заявили, что последователи Бандеры и хорватских нацистов не «перевоспитают» Вучича

Ян Брацкий
12:51 15.07.2022
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко раскритиковал президента Сербии Александра Вучича из-за его слов о спецоперации ВС РФ на Украине и пригрозил «перевоспитать» его.
В Сербии заявили, что последователи Бандеры и хорватских нацистов не «перевоспитают» Вучича
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Последователи Степана Бандеры на Украине не перевоспитают Сербию и ее президента. С таким заявлением выступил глава сербского МВД Александр Вулин, комментируя угрозы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. Ранее украинских депутат пообещал вместе с Хорватией отомстить сербскому лидеру Александру Вучичу за его заявления о спецоперации ВС РФ, пообещав «перевоспитать» его и народ балканской страны.

«Сербию, которой руководит Вучич, никто не перевоспитает, а особенно последователи <...> Бандеры <...> В Сербии президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на площадях или Майдане», - подчеркнул глава МВД Сербии в беседе с РИА Новости.

В своей критике внешнеполитического курса официального Белграда, Гончаренко допустил, что Киев и Загреб будут активно препятствовать возможному вступлению Сербии в Евросоюз. Ранее Александр Вучич заявил, что «весь западный мир воюет с Россией посредством украинцев».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:18 Армия
Видео
В Виннице уничтожены участники совещания ВВС Украины с иностранными поставщиками оружия
12:06 В стране и мире
Плененный в ДНР британский наемник Пол Ури умер от хронических болезней
12:01 В стране и мире
Видео
Володин приехал в Госдуму для участия во внеочередном заседании палаты
10:48 В стране и мире
Орбан назвал санкции против РФ выстрелом в легкие ЕС
10:27 В стране и мире
Видео
Росгвардия показала документальные подтверждения дезертирства в рядах ВСУ
Популярное
Видео
Раскрыта роль Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.