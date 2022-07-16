Вучич ответил Гончаренко на обещание «перевоспитать» его

В своей речи сербский лидер особо отметил, что курс официального Белграда не будет антироссийским.

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Президент Сербии Александр Вучич пожелал Украине всего наилучшего в ответ на угрозы депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко. Накануне украинский парламентарий пообещал «перевоспитать» Вучича за его позицию по спецоперации ВС РФ на Украине. Вместе с Хорватией он пригрозил помешать Сербии вступить в ЕС.

«Украине и украинскому народу желаю всего наилучшего, а что касается хорватов, пусть они занимаются своим делом», - приводит РИА Новости слова Вучича.

Ранее на угрозы из Киева отреагировал глава МВД Александр Вулин. Министр напомнил, что в Сербии президентов выбирают, а не назначают на площадях и Майданах, а последователям Бандеры и хорватских нацистов не «перевоспитать» Вучича и сербов. До этого Александр Вучич заявил, что весь западный мир воюет с Россией посредством украинцев».