Потоки грязи и валунов: последствия схода селя в Приморье сняли на видео

Ранее стало известно, что в приморском селе спасатели обнаружили тело двухлетнего ребенка, который пропал после схода грязевого потока на частные дома.

© Видео: Telegram, kozhemiakoofficial © Фото: Telegram, kozhemiakoofficial

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале опубликовал кадры последствий схода сели в населенном пункте Тимофеевка. Он выразил соболезнования в связи с гибелью двухлетнего ребенка в результате обрушения грязевых масс.

«Мощные потоки грязи и валунов обрушились на поселок около полуночи. Люди отдыхали и не ждали такого удара стихии. Спасатели оперативно прибыли на место и искали мальчика всю ночь. Помогали местные жители. Удалось спасти мать и бабушку. Они в безопасности, угрозы здоровью нет», - написал он.

Также Кожемяко пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь, выделено жилье. В настоящий момент разворачиваются пункты временного размещения, организуются подвозы воды и хлеба.

«Сильные дожди идут уже несколько дней. В Ольгинском муниципалитете перемыты дороги, отрезаны несколько населенных пунктов. Работаем над устранением последствий циклона», - добавил глава региона.

Ранее стало известно, что в Приморском крае спасатели обнаружили тело двухлетнего ребенка, который пропал после схода грязевого селя на частные дома.