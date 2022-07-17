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Ребенок погиб при сходе селя в Приморском крае

Сергей Лебедев
03:51 17.07.2022
Тело двухлетнего малыша спасатели обнаружили спустя несколько часов.
Ребенок погиб при сходе селя в Приморском крае
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости
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В Приморском крае спасатели нашли тело двухлетнего ребенка, который пропал после схода грязевого селя на частные дома. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Там уточнили, что сейчас грязевой поток остановился и угрозы остальным домам нет.

 «В 01:40 мск 17 июля сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Приморскому краю было обнаружено тело ребёнка и передано представителям полиции», — заявили представители ведомства.

Напомним, накануне около шести часов вечера появилась информация о сходе грязевых масс с сопки Ключевая на два частных жилых дома. Происшествие случилось в поселке Тимофеевка в Ольгинском районе.

Сразу же спасатели извлекли из-под домов пятерых человек. Одну женщину госпитализировали в больницу.

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