В Греции раскрыли детали крушения украинского Ан-12 с опасным грузом на борту

Экипаж самолета за считанные минуты до крушения сообщил диспетчерам о пожаре в двигателе.

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Украинский самолет Ан-12 «Антонов» перед падением в Греции доложил диспетчерам о пожаре в двигателе. Об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации Греции (УГА).

Как отмечается в пресс-релизе, Ан-12 16 июля вылетел из сербского аэропорта Ниш с восьмью членами экипажа и 11,5 тонны опасного груза на борту. Воздушное судно должно было выполнить грузовой рейс в Дакку в Бангладеше с промежуточными посадками в Аммане в Иордании, саудовском Эр-Рияде и индийском Ахмадабаде.

В воздушное пространство Греции самолет вошел в 22.09. В 22.37 экипаж сообщил Центру управления Афины-Македония, что из-за возникшей проблемы (operation reasons) собирается вернуться в аэропорт вылета. В 22.42, пролетая восточнее от Халкидики, от самолета авиадиспетчерам в Салониках поступило сообщение: «Mayday (аналогичный SOS сигнал бедствия радиосвязи. - Прим.ред.), пожар в двигателе номер четыре». После этого УГА сразу объявило чрезвычайную ситуацию и активировало все предусмотренные процедуры.

«В 22.45 самолет провел разговор с диспетчерским пунктом Кавалы и сообщил, что идет на вынужденную посадку. Сразу же было дано разрешение на посадку в аэропорту Хрисуполис в Кавале. В 22.47 самолет пропал с радаров», - отметили в УГА.

Поисково-спасательная операция началась немедленно, были мобилизированы пожарная служба, полиция, служба гражданской защиты, министерство национальной обороны и местные органы власти.

«Авиационное происшествие расследует комитет по расследованию авиационных происшествий и безопасности полетов», - заключили в ведомстве.

В субботу украинский Ан-12 упал у села Палеохори в муниципалитете Пангеу в Греции. По данным СМИ, груз воздушного судна мог частично или полностью состоять из взрывчатки, поэтому после падения обломки самолета разбросало на сотни метров друг от друга. Все находящиеся на борту люди погибли. В Минобороны Сербии пояснили, что «Антонов» перевозил груз из оборонной продукции для Бангладеша.