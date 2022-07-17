Только догорающие фрагменты: кадры с места крушения Ан-12 в Греции

В Минобороны Сербии сообщили, что на борту воздушного судна находились 11,5 тонн оборонной продукции для Бангладеш.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На месте крушения самолета Ан-12 в Греции почти не осталось фрагментов воздушного судна. Удар и последовавший за ним взрыв были такой силы, что обломки лайнера разбросало на сотни метров. Всюду только выжженная земля и отдельные фрагменты фюзеляжа. Тем временем, министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что на борту Ан-12 находились 11,5 тонн оборонной продукции.

«Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонн нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли», - цитирует РИА Новости заявление Стефановича на брифинге.

О крушении украинского грузового самолета «Антонов» в греческом округе Кавала стало известно рано утром, 17 июля. Сообщается, что перед падением пилот успел сообщить диспетчеру о неполадках с двигателем. После этого он начал заходить на посадку над Эгейским морем.

В сети также появилось видео с предполагаемым моментом падения воздушного судна - его удалось снять местным жителям. На месте крушения продолжают работать эксперты.