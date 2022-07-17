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AP: рухнувший в Греции украинский самолет мог нести на борту 12 тонн взрывчатки

Вадим Синицын
05:43 17.07.2022
Как сообщает Associated Press со ссылкой на местные средства массовой информации, груз мог частично или полностью состоять из взрывчатых веществ.
AP: рухнувший в Греции украинский самолет мог нести на борту 12 тонн взрывчатки
© Фото: fapaksapla, Twitter
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Украинский грузовой самолет «Антонов», который потерпел крушение в греческом округе Кавала, мог перевозить 12 тонн «опасных материалов». Борт совершал рейс из Сербии в Иорданию.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на местные средства массовой информации, груз мог частично или полностью состоять из взрывчатых веществ. Вокруг точки крушения распространился сильный запах – координационный комитет попросил жителей близлежащих населенных пунктов закрыть окна, не выходить из дома и надеть маски.

Вместе с тем местные чиновники пока не могут подтвердить информацию о содержании груза рухнувшего самолета. Агентство утверждает, что чиновники не располагают сведениями о том, что перевозил «Антонов», как и о численности экипажа.

Ранее было опубликовано видео с моментом падения самолета – его удалось снять местным жителям. По имеющейся информации, пилот воздушного судна успел сообщить об отказе двигателя, после чего получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. Однако в десяти морских милях к западу от города летательный аппарат пропал с радаров.

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