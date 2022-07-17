«Хаймарсами» по жилым кварталам: как ВСУ при поддержке западных партнеров всю неделю обстреливали Донбасс

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Всю минувшую неделю мирные города Донбасса вновь были под ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бьют прицельно - по жилым домам и инфраструктуре. В пятницу из американской гаубицы был обстрелян автовокзал в Донецке. Снаряд попал в маршрутку, два мирных жителя погибли на месте, еще трое - ранены. Вокруг не было ни одного военного объекта.

Не щадят нацисты и Херсонскую область. Мощнейший удар в начале недели был нанесен по городу Новая Каховка. Там семеро человек погибли, еще 90 обратились за медицинской помощью. Атака была такой силы, что завалы на месте разрушенных домов разбирают до сих пор. И под ними тоже еще могут оставаться люди.

Обстреляли город из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, и, как заявили в военно-гражданской администрации Каховского района, сделано это было по личному приказу президента Владимира Зеленского. Кроме того, как стало известно, за три дня до удара съемку Новой Каховки производил американский космический аппарат. В тот же день ВСУ впервые попытались обстрелять городскую ГЭС, но этот удар удалось отразить. Украинские военные пребывают в крайне возбужденном состоянии в связи с поставками им американских систем РСЗО, думают, что теперь их преступления останутся без наказания.

Но российским Воздушно-космическим силам приходится их жестко разочаровывать. В результате серии ударов по местам дислокации ВСУ в Виннице в четверг большая группа командиров ВВС Украины была уничтожена в тот в момент, когда они встречались со своими иностранными поставщиками вооружений. Ликвидированы все участники мероприятия.

В Николаеве в пятницу был нанесен удар по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны. Одномоментно были уничтожены до 200 националистов и иностранных наемников. Еще один удар ликвидировал 115-ю механизированную бригаду ВСУ, действовавшую в районе Северска. И только за последние двое суток это соединение потеряло более 600 человек. Потери с украинской стороны гигантские и будут еще больше по мере приближения финальной схватки.

Подробнее о том, какой тяжелой стала прошедшая неделя для жителей Донбасса, и чем на это отвечают Вооруженные силы России - в репортаже Андрея Лазарева для программы «Главное с Ольгой Беловой».