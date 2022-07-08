МО РФ: в Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков для проведения карательных рейдов

По словам представителя военного ведомства, Киев приказал провести карательные рейды в Николаеве для выявления и последующей расправы над пророссийски настроенными гражданами.

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Украинские власти отдали приказ по указанию западных кураторов провести карательные рейды в Николаеве для выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, которые недовольны политикой Киева. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам начальника НЦУО, для этого из Киева, Одессы и Львова в Николаев были отправлены сотрудники Службы безопасности Украины и около 500 боевиков националистического батальона «Цунами».

«Особый цинизм таких бесчеловечных действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву жизни собственных граждан, тем самым полностью повторяя методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны», - сказал Мизинцев.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной республике в городе Славянск украинские националисты заминировали здание детского дома «Тополек» и планируют его взорвать с началом нанесения войсками Вооруженных Сил РФ артиллерийских ударов по военным объектам. При этом боевики насильно удерживают в здании персонал учреждения.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.