Большая часть украинских ракет, атаковавших Новую Каховку вчера, была сбита

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал «Звезде» о последствиях вчерашнего обстрела города украинскими вооруженными формированиями.

«Очередные окна... в приборостроительном техникуме все двери уничтожены. Было возгорание, быстро потушили. Пострадавших нет, инфраструктура целая. Потому что большая часть ракет была сбита», - заявил Леонтьев.

По словам Владимира Леонтьева, в данный момент в городской больнице лежат от 36 до 38 человек, пострадавших от обстрелов.

При этом убытки, как заметил глава администрации, подсчитать быстро невозможно. В той или иной степени пострадало от двух третей до трех четвертей города. При этом часть зданий полностью уничтожена.

Леонтьев отметил, что в данный момент идут работы по составлению смет. Работает оперативный штаб, представители которого ходят по каждому дому. В первую очередь идут предприятия здравоохранения.

Кроме этого, осуществляется поквартирный обход, чтобы понять, как дела у множества пенсионеров, которые не выходят на связь, - живы ли они и здоровы и требуется ли им помощь.

Ранее в НМ ЛНР рассказали, как украинские боевики взорвали главную телевышку Лисичанска при отступлении.