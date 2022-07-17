FT: производители оружия в США требуют от властей прояснить планы поставок вооружения Украине

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Компании военно-промышленного комплекса США требуют от кабинета министров страны и правительств других западных стран прояснить вопрос, сколько еще оружия требуется поставить Украине. Об этом в интервью газете Financial Times (FT) заявила глава корпорации Northrop Grumman Кейти Уорден.

«Самое важное сейчас - получить четкие сигналы об уровне спроса, долгосрочных обязательствах (поставлять оружие Киеву. - Прим.ред.) и о том, как интенсивно будут задействоваться имеющиеся резервы», - сказала она.

По словам Уорден, никто не создавал запасов, рассчитанных на то, чтобы удовлетворять текущий спрос, несколько лет подряд. При этом она отметила, что отрасль заранее готовилась к расширению производства, однако необходимо указание, что при увеличении объемов на продукцию будет спрос, пишет ТАСС.

Точной информации о том, что какие виды вооружения и боеприпасов подходят к концу, пока что нет, уточнила Уорден.

Компания Northrop Grumman производит автоматические пушки Bushmaster калибра 30 мм, установленные на некоторых образцах военной техники, переданной США Украине. Кроме того, у украинских границ активно действуют разработанные корпорацией высотные разведывательные беспилотники RQ-4 Global Hawk.

Ранее FT сообщила, что НАТО и Евросоюз планируют ужесточить контроль за передачей Украине вооружения из-за его попадания на черный рынок. В МВД ЛНР отмечали, что поставляемое Украине западное оружие скупают нацисты и джихадисты, а также криминальные группировки в Европе.