В стране и мире В стране и мире В стране и мире

FT: производители оружия в США требуют от властей прояснить планы поставок вооружения Украине

Анна Касаткина
18:16 17.07.2022
Предприятия хотят получить «четкие сигналы об уровне спроса», заявила глава корпорации Northrop Grumman Кейти Уорден.
FT: производители оружия в США требуют от властей прояснить планы поставок вооружения Украине
© Фото: Danita Delimont, Globallookpress
Читайте нас на:

Компании военно-промышленного комплекса США требуют от кабинета министров страны и правительств других западных стран прояснить вопрос, сколько еще оружия требуется поставить Украине. Об этом в интервью газете Financial Times (FT) заявила глава корпорации Northrop Grumman Кейти Уорден.

«Самое важное сейчас - получить четкие сигналы об уровне спроса, долгосрочных обязательствах (поставлять оружие Киеву. - Прим.ред.) и о том, как интенсивно будут задействоваться имеющиеся резервы», - сказала она.

По словам Уорден, никто не создавал запасов, рассчитанных на то, чтобы удовлетворять текущий спрос, несколько лет подряд. При этом она отметила, что отрасль заранее готовилась к расширению производства, однако необходимо указание, что при увеличении объемов на продукцию будет спрос, пишет ТАСС.

Точной информации о том, что какие виды вооружения и боеприпасов подходят к концу, пока что нет, уточнила Уорден.

Компания Northrop Grumman производит автоматические пушки Bushmaster калибра 30 мм, установленные на некоторых образцах военной техники, переданной США Украине. Кроме того, у украинских границ активно действуют разработанные корпорацией высотные разведывательные беспилотники RQ-4 Global Hawk. 

Ранее FT сообщила, что НАТО и Евросоюз планируют ужесточить контроль за передачей Украине вооружения из-за его попадания на черный рынок. В МВД ЛНР отмечали, что поставляемое Украине западное оружие скупают нацисты и джихадисты, а также криминальные группировки в Европе.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:21 Армия
Видео
Освободить Северск и Соледар: как проходит продвижение союзных войск в ДНР
16:58 В стране и мире
Часть фасада здания рухнула на мужчину на западе Москвы
16:50 Вопросы истории
Видео
Поисковики узнали настоящую дату начала Сталинградской битвы
16:18 В стране и мире
Видео
В эпицентре пламени: кадры смертоносных лесных пожаров в Испании с максимально близкого расстояния
15:55 В стране и мире
В ДНР из-за оружия НАТО увеличилось число жертв среди гражданских
Популярное
Видео
Шойгу на командном пункте заслушал доклады Суровикина и Лапина о характере действий противника
Обновления в Белом доме: как теперь выглядит состав вице-премьеров РФ
Видео
Раскрыта роль Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.