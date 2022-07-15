Вооружение попадает в Европу через каналы на молдавской и румынской границе, утверждает помощник главы ведомства Виталий Киселев.

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Поставляемое на Украину западное оружие скупают нацисты и джихадисты, а также криминальные группировки в Европе. Об этом в своем Telegram-канале заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

По его словам, вооружение, включая противотанковые ракетные комплексы и переносные зенитные ракетные комплексы, попадает в Европу «через каналы на молдавской и румынской границе, вместе с зерном».

«Оружие покупают как нацисты, так и джихадисты, так и просто криминальные группировки, в том числе и этнические», - написал Киселев.

По его информации, один из каналов сбыта западного оружия создан и лично курируется начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. Отмечается, что украинское Бюро экономической безопасности в начале июля признало случаи перепродажи западной гуманитарной помощи и военной продукции, по этим фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее газета Financial Times сообщила, что НАТО и Евросоюз планируют ужесточить контроль за передачей Украине вооружений из-за риска попадания их на черный рынок. По данным источника издания, ряд стран - членов альянса обсуждают с Киевом возможность создания системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого вооружения.