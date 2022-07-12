FT: ЕС и НАТО хотят ужесточить контроль за поставками оружия Украине из-за риска контрабанды

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НАТО и Евросоюз планируют ужесточить контроль за передачей Украине вооружений из-за рисков их попадания на черный рынок. Об этом сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.

Утверждается, что ряд стран-членов альянса обсуждают с Киевом возможность создания системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого вооружения.

«Все это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для ее пересечения по транспортным средствам. После этого мы ничего не знаем об их местонахождении», - говорится в статье.

Ранее в Еврокомиссии объявили о запуске хаба по борьбе с контрабандой оружия и мигрантов с Украины в Евросоюз через Молдавию. В ЕК отметили, что речь идет о том случае, когда преступники «используют хрупкую ситуацию в этой стране в своих интересах».