ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Красноармейске ДНР

Кроме того, ВС РФ уничтожили в Одессе склад хранения ракет Harpoon, переданных Украине странами Североатлантического альянса.

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Российские военные уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS в Красноармейске Донецкой народной республики. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, производства США», - сообщил Конашенков.

Кроме того, ВС РФ уничтожили в Одессе склад хранения ракет Harpoon, переданных Украине странами Североатлантического альянса. По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации уничтожены 257 самолетов, 140 вертолетов, 1 558 беспилотников, 355 ЗРК, 4084 танка и других боевых бронемашин, 747 боевых машин РСЗО, 3 151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4 379 единиц военной автоспецтехники.

Накануне вечером украинские войска из американской реактивной системы залпового огня HIMARS обстреляли город Алчевск в Луганской народной республике. По нему выпустили две ракеты, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.