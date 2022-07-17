Армия В Одессе уничтожен склад хранения ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО ВС РФ уничтожили украинский военный объект высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: ВС РФ уничтожили в Одессе склад хранения ракет Harpoon, переданных Украине странами Североатлантического альянса. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon», - сказал он. По последним данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации уничтожены 257 самолетов, 140 вертолетов, 1 558 беспилотников, 355 ЗРК, 4084 танка и других боевых бронемашин, 747 боевых машин РСЗО, 3 151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4 379 единиц военной автоспецтехники. Ранее МО РФ показало видео уничтожения замаскированного склада с боеприпасами вооруженных сил Украины. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика