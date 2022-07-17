В ЛНР сообщили об ударе по Алчевску из HIMARS
Ранее глава администрации города рассказал о разрушенном троллейбусно-автобусном депо.
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Накануне вечером украинские войска из американской реактивной системы залпового огня HIMARS обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике. По нему выпустили две ракеты. Данных о пострадавших нет.
«21.30 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», - сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Напомним, ранее глава администрации Алчевска Альберт Апшев рассказал о ракетном ударе со стороны украинских военных. В результате него разрушено троллейбусно-автобусное депо.
На месте происшествия разбирают завалы, работают городские службы. По словам чиновника, инцидент произошел в 21.04.