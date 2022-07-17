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Бег в пропасть: эксперт объяснил ошибки европейских политиков в энергетической сфере

Ян Брацкий
12:34 17.07.2022
По мнению эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова, ситуацию усугубляет грядущий запрет на поставки российского угля в ЕС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Нэнси Сисель, РИА Новости
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Ситуация в энергетическом секторе Европы, в частности в Германии, будет постепенно ухудшаться. Такой прогноз сделал ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. По его словам, проблемы накапливаются из-за политики стран ЕС в отношении России.

«Во-первых, не в полной мере работают газопроводы из России в Европу <...> с 10 августа будет запрещен импорт российского угля в страны ЕС. В то время как немцы и другие государства в Европе наращивают потребление угля, они одновременно говорят, что от основного поставщика мы отказываемся. Может они где-то и найдут достаточный объем угля, но стоить это будет гораздо дороже, чем поставки из России. Поэтому куда не посмотри, везде у немцев проблемы», - заявил Юшков.

В этих условиях Берлину придется существенно экономить, причем не только на бытовом уровне, выключая кондиционеры и реже пользуясь автомобилем. Страшнее останов производственных мощностей, уточнил он.

«Я думаю, что ситуация будет ухудшаться, потому что сейчас еще и азиатские страны включатся в борьбу за доступный объем углеводородов. Они тоже будут запасаться к началу отопительного сезона, поэтому цены на энергию в Европе и в мире будут подниматься еще больше», - предупредил эксперт.

Тех, кто на этом фоне надеется на дополнительное предложение, Юшков поспешил разочаровать. Никаких поставок на мировой рынок не предвидится.

«Газа не хватает, добыча в Европе как падала, так и падает. Жара усиливается, а значит надо больше электроэнергии на кондиционирование воздуха. Поэтому ситуация в европейской энергетике будет только усугубляться. Нивелировать ее может только глобальная рецессия, когда у всех будут плохие показатели», - считает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности.

Ранее профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал экономическую ситуацию в еврозоне худшей за последние 20 лет. По его словам, инфляция растет, а производственные показатели падают. На этом фоне конкурентоспособность европейских товаров падает, как и качество жизни.

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