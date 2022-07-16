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«Газпром» запросил у Siemens документы для вывоза газовой турбины для «Северного потока»

Ян Брацкий
10:26 16.07.2022
В компания выразили надежду на то, что Siemens продолжит исполнять свои обязательства по ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей.
«Газпром» запросил у Siemens документы для вывоза газовой турбины для «Северного потока»
© Фото: Газпром
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Компания «Газпром» официально обратилась к Siemens с просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для КС «Портовая» - важнейшего объекта трубопровода «Северный поток». Об этом говорится в заявлении компании.

«15 июля "Газпром" официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС "Портовая" - критически важного объекта для газопровода "Северный поток", и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей», - говорится в заявлении компании в ее Telegram-канале.

О решении Канады вернуть газовую турбину стало известно девятого июня. Напомним, что она находилась на ремонтном заводе в канадском Монреале и возвращать ее отказывались из-за антироссийских санкций. После Канада разрешила ремонтировать на своей территории турбины газопровода «Северный поток» в течение двух лет, а также позволила импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования. Утверждается, что пять двигателей могут быть отправлены в Siemens Canada в течение следующих двух лет для регулярного техобслуживания.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова назвала «адским цирком» ситуацию с турбиной для газопровода «Северный поток». По словам представителя МИД РФ, официальная Оттава приняла по вопросу возвращения оборудования для газопровода весь комплекс мер, но не подумала о том, как будет их реализовывать на практике.

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