«Дедушка знает лучше»: Байдену посоветовали мудрый образ вместо участия в выборах

По мнению обозревателя Лэнса Морроу, рабочий график Джо Байдена будет занят визитами к врачу, а на государственные дела у американского лидера не останется сил и времени.

© Фото: Ron Sachs, CNP, ConsolidatedNewsPhotos, Globallookpress

Действующему президенту США Джо Байдену необходимо пересмотреть свое решение баллотироваться на новый срок из-за «серьезной старости», наступающей после 80 лет. Такого мнения придерживается эссеист и обозреватель The Wall Street Journal Лэнс Морроу. К слову, журналисту 82 года.

«Господин президент <...> пересекая лужайку Белого дома, вы идете как Железный Дровосек, нуждающийся в смазке. Падение с велосипеда - тоже сомнительный образ. Я бы хотел, чтобы вы помнили, что после 75 лет лучший образ - это загадочное достоинство: пожилой государственный деятель, "дедушка знает лучше", эдакий Конрад Аденауэр. Подумайте о гравитации. Кстати, вам нужен новый портной. Костюмы у вас слишком тесные. Вам уже не 24», - пишет автор статьи.

Рассуждая на тему возрастных ограничений, Морроу предупредил Байдена о подстерегающих его «медицинских ужасах». По его мнению, рабочий график Байдена в случае переизбрания, будет занят визитами к врачу, а на дела государственные у американского лидера не останется сил и времени. Резюмируя, Морроу пришел к выводу, что идея участия в еще одной президентской гонке крайне сомнительна для Джо Байдена.

О планах главы Белого дома баллотироваться на второй срок в 2024 году стало известно еще в прошлом году. Сообщалось, что окружение Байдена направляет усилия на то, чтобы убедить его сторонников в стремлении главы государства остаться на второй срок. Не исключено, что следующая кампания станет повторением предыдущей, где в качестве основных конкурентов за высший пост выступят Джо Байден и Дональд Трамп. Бывший президент США на днях заявил, что принял решение по поводу грядущих выборов, но не стал его озвучивать.