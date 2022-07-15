Трамп заявил, что принял решение по поводу участия в президентских выборах

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что принял решение по поводу участия в предстоящих президентских выборах. Однако экс-президент не раскрыл свои точные планы, заявив лишь, что выиграет выборы, если решит баллотироваться.

«Мысленно я уже принял это решение, больше ничего на него не влияет», - сообщил Дональд Трамп Intelligencer – New York Magazine.

Ранее уже сообщалось, что экс-президент рассматривает возможность в ближайшие месяцы объявить о начале кампании по борьбе за пост главы США в 2024 году. Как утверждается, это может быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

При этом Дональд Трамп якобы застал советников врасплох своими планами, заявив, что может сообщить об участии в гонке через социальные сети. В мае он уже предположил, что может снова побороться за пост главы государства.