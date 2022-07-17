Руины на месте улиц и домов: как выглядит Алчевск после ракетного обстрела ВСУ
В результате обстрела города погибли два мирных жителя, повреждены шесть многоэтажных жилых домов.
© Видео: LPR_JCCC, Telegram © Фото: LPR_JCCC, Telegram
Воронки, осколки и разрушенные строения - таковы последствия ракетного обстрела ВСУ населенного пункта Алчевск в Луганской народной республике. Кадры с места опубликовали сотрудники представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
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