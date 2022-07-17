В стране и мире Руины на месте улиц и домов: как выглядит Алчевск после ракетного обстрела ВСУ Ян Брацкий В результате обстрела города погибли два мирных жителя, повреждены шесть многоэтажных жилых домов. © Видео: LPR_JCCC, Telegram © Фото: LPR_JCCC, Telegram Читайте нас на: Воронки, осколки и разрушенные строения - таковы последствия ракетного обстрела ВСУ населенного пункта Алчевск в Луганской народной республике. Кадры с места опубликовали сотрудники представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. © LPR_JCCC, Telegram По информации СЦКК, по населенному пункту было выпущено шесть ракет из американской системы залпового огня HIMARS. «В результате обстрела города Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS погибли два мирных жителя, повреждено шесть многоэтажных жилых домов <...> и санаторий-профилакторий "Дружба"», - сообщает представительство ЛНР. Ранее глава администрации Алчевска Альберт Апшев рассказал о ракетном ударе со стороны украинских военных. В результате него разрушено троллейбусно-автобусное депо. На месте происшествия разбирают завалы, работают городские службы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика