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В Алчевске ударом ВСУ уничтожены троллейбусно-автобусное депо и профилакторий

Анна Касаткина
22:45 16.07.2022
Данные о пострадавших среди мирного населения уточняются.
В Алчевске ударом ВСУ уничтожены троллейбусно-автобусное депо и профилакторий
© Фото: Aziz Karimov, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Троллейбусно-автобусное депо и профилакторий разрушены в Алчевске  результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на главу администрации Альберта Апшева.

По словам мэра, ракетный удар был нанесен в 21.04.

«В результате ракетного удара разрушено депо, где находится наш троллейбусный и автобусный парк. Также наполовину разрушено здание профилактория», - сказал Апшев.

На данный момент информации о пострадавших среди мирных жителей нет, данные уточняются. На месте происшествия разбирают завалы, работают городские службы.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, которые обычно применяются артиллерийскими установками натовского образца. Кроме того, впущено десять ракет из БМ-21 «Град».

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