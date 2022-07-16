Рухнул среди деревьев: опубликованы кадры с места падения Ан-2 на Кубани

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В настоящее время на месте катастрофы работают три десятка специалистов МЧС и 11 единиц спецтехники. В результате инцидента погибли два человека - пилот и пассажир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По предварительной информации, самолет задел электропровода при заходе на посадку.

Еще одна катастрофа произошла в Мексике. Там рухнул вертолет UH-60 Black Hawk военно-морских сил страны. В результате происшествия погибли 14 человек из 15 находившихся на борту. В данный момент специалисты устанавливают причины инцидента. Выжившему военному сейчас оказывается медицинская помощь.