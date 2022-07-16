Рухнул среди деревьев: опубликованы кадры с места падения Ан-2 на Кубани
По предварительной версии, самолет при посадке задел линию электропередач и перевернулся.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Опубликованы кадры с места крушения самолета Ан-2 в Краснодарском крае. Трагедия произошла в районе станицы Прочноокопской Новокубанского района. На кадрах виден сам самолет, лежащий вверх брюхом среди деревьев. Всюду обломки, видны оборванные провода ЛЭП.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика