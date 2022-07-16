Четырнадцать погибших: в Мексике рухнул военный вертолет

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В мексиканском штате Синалоа в ходе оперативной работы произошло крушение вертолета UH-60 Black Hawk военно-морских сил страны. В результате происшествия погибли 14 человек из 15 находившихся на борту.

В данный момент специалисты устанавливают причины инцидента. Выжившему военному сейчас оказывается медицинская помощь. Об этом сообщило министерство ВМС Мексики.

Напомним, накануне поздно вечером в районе станицы Прочноокопская в Краснодарском крае после столкновения с ЛЭП разбился самолет Ан-2. В результате трагедии погибли два человека.

По данному факту следователи завели уголовное дело. По их мнению, к происшествию могло привести нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.