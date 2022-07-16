По факту крушения Ан-2 на Кубани завели уголовное дело

В результате происшествия погибли пилот воздушного судна и его пассажир.

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В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Следователи считают, что к трагедии могло привести нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поэтому дело заведено по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Представители надзорного ведомства также уточнили, что погибли пилот и его пассажир 1951 года рождения. Они скончались от полученных травм на месте происшествия.

Напомним, инцидент произошел накануне около половины одиннадцатого вечера в районе станицы Прочноокопская в Новокубанском районе. Самолет при посадке врезался в линию электропередач.