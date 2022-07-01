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В МО РФ назвали сроки окончания реконструкции мемориала Саур-могила в ДНР

06:45 01.07.2022
На мемориальном комплексе появятся новые пилоны в память о боях 2014 и 2022 года.
В МО РФ назвали сроки окончания реконструкции мемориала Саур-могила в ДНР
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новую стелу на пострадавшем от обстрелов украинских националистов мемориале Саур-могила в Донецкой народной республике (ДНР) установят уже к 15 июля. Об этом сообщает Минобороны России.

Специалисты военно-строительного комплекса ведут масштабную реконструкцию мемориального комплекса. Уже демонтированы фундаменты стелы и Аллеи Славы, выполнена вертикальная разметка под новую стелу. Старый сложный фундамент стелы планируют усилить, так как 36-метровый монумент с установкой закладных деталей будет облицован гранитом, от этого нагрузка увеличится.

Приступили строители и к восстановлению пилонов Аллеи Славы «Слава пехоте», «Слава танкистам», «Слава артиллеристам» и «Слава летчикам». На мемориальном комплексе также появятся новые пилоны в память о боях 2014 и 2022 года, их сейчас изготавливают в Ростове-на-Дону. Завершить реконструкцию планируется к 26 августа, ровно через три месяца после ее начала.

Помимо этого, специалисты строят в ДНР объекты социальной инфраструктуры. Для этого в республике развернули три растворобетонных завода. Первый запустили в рекордный срок - всего за три недели. Еще два уже готовы и заработают в ближайшее время.

Тем временем на разминированных территориях в Мариуполе возводят целый жилой квартал, а в Луганской народной республике уже приступили к строительству многофункционального медицинского центра. На стройплощадках накануне побывал заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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