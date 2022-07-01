Армия Армия Армия

Российские военные строители построят в ЛНР медцентр на 200 койкомест

Владислав Кустов
05:25 01.07.2022
Госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой, здесь будет компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ и эндоскопии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Заместитель министра обороны Тимур Иванов с воздуха осмотрел луганские степи, в который военно-строительный комплекс оборонного ведомства приступил к возведению многофункционального медицинского центра.

«Двести койкомест, из них 20 реанимационных и полностью оснащенных. Медицинские боксы. Современное оборудование для полной диагностики. Мы предусмотрели две операционных по просьбе наших коллег, которые позволят более мобильно оперировать больных, которые находятся здесь», – отметил Иванов.

Около 11 тысяч квадратных метров - площадь будущего медцентра. В ходе строительства специалисты используют уникальный опыт, полученный в 20-м году при возведении инфекционных корпусов для борьбы ковидом.

В настоящее время военные специалисты завершили устройство фундаментной плиты, собирают металлоконструкции, делают кирпичные цоколи и ограждения из газосиликатного блока, в ближайшие дни приступят к кровле и фасадам здания. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец октября, работы ведутся с опережением графика. Новый медцентр построенный силами Минобороны для жителей Луганска начнет работу уже в ноябре текущего года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:25 Армия
Видео
Российские военные строители построят в ЛНР медцентр на 200 койкомест
02:55 Армия
Видео
Ключевой узел обороны ВСУ: что происходит с наступлением под Лисичанском
00:39 В стране и мире
В России сократился срок оформления паспорта
00:00 Армия
В Минобороны рассказали, как рядовой ВС РФ в одиночку уничтожил группу националистов
03:48 В стране и мире
В Роскосмосе заявили, что РФ и США начали обсуждать перекрестные полеты на МКС
Популярное
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.