Российские военные строители построят в ЛНР медцентр на 200 койкомест

Госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой, здесь будет компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ и эндоскопии.

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Заместитель министра обороны Тимур Иванов с воздуха осмотрел луганские степи, в который военно-строительный комплекс оборонного ведомства приступил к возведению многофункционального медицинского центра.

«Двести койкомест, из них 20 реанимационных и полностью оснащенных. Медицинские боксы. Современное оборудование для полной диагностики. Мы предусмотрели две операционных по просьбе наших коллег, которые позволят более мобильно оперировать больных, которые находятся здесь», – отметил Иванов.

Около 11 тысяч квадратных метров - площадь будущего медцентра. В ходе строительства специалисты используют уникальный опыт, полученный в 20-м году при возведении инфекционных корпусов для борьбы ковидом.

В настоящее время военные специалисты завершили устройство фундаментной плиты, собирают металлоконструкции, делают кирпичные цоколи и ограждения из газосиликатного блока, в ближайшие дни приступят к кровле и фасадам здания. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец октября, работы ведутся с опережением графика. Новый медцентр построенный силами Минобороны для жителей Луганска начнет работу уже в ноябре текущего года.