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Из груды металла: кадры восстановления мемориала Саур-Могила

Алексей Курильченко
Павел Кольцов
20:50 23.06.2022
Летом 2014 года мемориал был разрушен в ходе боевых действий в Донбассе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В кусках искореженного метала только наметанный глаз реставратора угадывает фрагменты мемориала и то, что осталось после ожесточенных боев. Это как собирать пазл. Везде лежат фрагменты снарядов - «Града», миномета, а в плече у красноармейца осколок торчит до сих пор.

Отсюда 30‐40 километров вокруг как на ладони. За командную высоту дважды шли бои. В 1943 году красноармейцы дали бой фашистам из дивизии СС. После этого появился мемориал Саур‐Могила. Летом 2014 года история повторилась. Ополченцы Донбасса с трудом отвоевали стратегическую высоту у украинских военных. Сам мемориал во время боевых действий был разрушен.

Мемориал восстановят таким, какой он был, но некоторые повреждения специально оставят - как напоминание. Восстановят и Вечный огонь и памятник воину, стоявший на самой вершине. Под него уже заливают фундамент.

За тем, что творилось на Саур-Могиле летом 2014 года, отец Георгий наблюдал в бинокль. Его храм в 20 километрах от мемориала. Теперь, когда нет службы, приезжает на Саур-Могилу помолиться о всех павших.

«Мне скорбно и я молюсь о тех кто душу свою положил. Мир наступит тогда, когда один из двух победит, по-другому он не наступит», - рассказал отец Георгий.

В ходе второго этапа реконструкции здесь появятся новые пилоны, посвященные тем, кто сражался за Саур-Могилу спустя 70 лет после Великой Отечественной войны. Здесь же установят мемориальные доски с именами павших защитников Донбасса.

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