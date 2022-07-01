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Тимур Иванов проинспектировал строительство жилого квартала в Мариуполе

Владислав Кустов
05:00 01.07.2022
На первом этапе строители запланировали сдачу более 100 тысяч квадратных метров жилья, которое должно быть готово до 1 октября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На разминированной территории в Мариуполе военно-строительный комплекс Минобороны России возводит целый жилой квартал. Это только первый этап. Закончить его необходимо до наступления холодов. Ход строительства оценил заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Первая квартира уже готова, хотя этажом выше еще идет стройка. Замминистра проверил прочность стен и обсудил детали с рабочими.

«В дальнейшем планируется застройка еще больше. Суммарный объем почти 2500 квартир. Действительно, будет современный квартал. Предусмотрены сады и школы. Мы даже планируем построить ледовый каток и бассейн. Это все будет передано в пользование горожанам», - пообещал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

В настоящее время рабочие трудятся в три смены. До холодов надо успеть завершить первый этап строительства. А это более 100 тысяч квадратных метров жилья.

Помимо жилого квартала военно-строительный комплекс начал возведение в Мариуполе большого медицинского центра, а в жилом квартале построят школы и детские сады для будущих юных новоселов.

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